6 ans • Nuit Best Of Supersonic Part II SUPERSONIC, 24 avril 2022, Paris.

Les 22 et 23 avril, on fêtera l’anniversaire du Supersonic au Club et au Records. Deux jours de fête avec 6 concerts, 2 nuits Best Of et le Disquaire Day !

Date et horaire exacts : Le samedi 23 avril 2022

de 23h00 à 06h00

payant Ticket : 5 EUR

Nuit Best of Supersonic Part II

Après les concerts du samedi soir (Bad Breeding, Purrs et M(h)aol), la team du Supersonic passera derrière les platines, pour vous faire danser sur un combo de 2 des ses soirées emblématiques. Et vers 1h du matin, rdv devant la scène pour voir le live tribute !

• Dancing with myself

Pour le meilleur comme pour le pire, les 80s sont esthétiquement et musicalement le guilty pleasure de nos soirées! De la pop sulfureuse de Madonna aux hymnes de Queen en passant par le kitsch de Wham, on enfile nos kway fluos et on vous ramène dans les années 1980.

• F*** Forever

La F*** Forever c’est la soirée 100% indie rock emblématique du Supersonic. En compagnie des Arctic Monkeys, Libertines et des Strokes… on vous attend sur la piste: I bet you look good on the dancefloor !

———————————

Samedi 23 avril 2022

Entrée à 5€ de 23h à 2h (puis 10€ jusqu’à 6h)

• Restauration sur place

• Entrée interdite aux mineur.e.s

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

1 : Bastille (Paris) (304m) 91 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)



Contact : https://fb.me/e/2ygCw5cHW

