6 ans • Nuit Best Of Supersonic Part I

Les 22 et 23 avril, on fêtera l’anniversaire du Supersonic au Club et au Records. Deux jours de fête avec 6 concerts, 2 nuits Best Of et le Disquaire Day !

Date et horaire exacts : Le vendredi 22 avril 2022

de 23h00 à 06h00

payant Ticket : 5 EUR

Nuit Best of Supersonic Part I

Après les concerts du vendredi soir (David Shaw and the Beat, Alber Jupiter, Blaues Einhorn), la team du Supersonic passera derrière les platines, pour vous faire danser sur un combo de 2 des ses soirées emblématiques. Et vers 1h du matin, rdv devant la scène pour voir le live tribute !

• Rebel Rebel

C’est la soirée Glam du Supersonic. On dansera sur les classic rock qui ont marqué les années 70s !

• New Wave Party

Entre fièvre froide et nappes synthétiques, là où les lundis sont bleus et où les garçons ne pleurent pas, rendez-vous pour danser sur les meilleurs sons new wave post-punk des années 80s à nos jours !

———————————

Vendredi 22 avril 2022

Entrée à 5€ de 23h à 2h (puis 10€ jusqu’à 6h)

• Restauration sur place

• Entrée interdite aux mineur.e.s

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

