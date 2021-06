Cazères Halle Cazères, Haute-Garonne 6 ans et des poussières! Halle Cazères Catégories d’évènement: Cazères

Haute-Garonne

Halle, le samedi 19 juin à 14:00

La Médiathèque de Cazères fête ses 6 ans! Au programme : 14h-17h : La ludothèque prend ses quartiers! 14h-21h : L’itinérant de la Maison pour tous avec « Lettre à… ». A l’heure du tout numérique, une lettre en papier vous sera adressée…juste pour vous! 14h : Atelier théâtre « Jouez l’histoire » (à partir de 5 ans). Sur inscription / avec Tohu Bohu. 15h : Atelier de théâtre parents-enfants. Sur inscription / avec Tohu Bohu. 16h : Tous sous la halle! Goûter sympa, bougies, petite buvette. 17h : Spectacle « Flash info anniversaire de la médiathèque! » par COllectif de Lecture Publique. 19h30 : Concertaux sonorités afro-beat du groupe « Black addis mamba ». Mais aussi repas associatif et coin convivialité à partager. (dans le respect des règles sanitaires, bien sûr!) Anniversaire de la Médiathèque de Cazères. Halle Cazères Cazères Haute-Garonne

2021-06-19T14:00:00 2021-06-19T22:00:00

