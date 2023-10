CONFÉRENCE THÉÂTRALISÉE ‘LE TRIBUNAL DES BÊTES MAL-AIMÉES’ 6 Allée des Jardins Lépanges-sur-Vologne, 20 octobre 2023, Lépanges-sur-Vologne.

Lépanges-sur-Vologne,Vosges

Dans le cadre de la manifestation nationale « Le Jour de la Nuit » pour sensibiliser à la pollution lumineuse et à la beauté du ciel étoilé, la municipalité de Lépanges sur Vologne en partenariat avec le Pays de la Déodatie, propose une conférence théâtralisée « Le tribunal des bêtes mal-aimées » par l’association Etc… Terra le vendredi 20 octobre à 20h à l’école élémentaire Julie Victoire DAUBIÉ.. Tout public

Vendredi 2023-10-20 20:00:00 fin : 2023-10-20 22:30:00. 0 EUR.

6 Allée des Jardins

Lépanges-sur-Vologne 88600 Vosges Grand Est



As part of the national event « Le Jour de la Nuit » (Night Day) to raise awareness of light pollution and the beauty of the starry sky, the municipality of Lépanges sur Vologne, in partnership with the Pays de la Déodatie, is offering a theatrical conference entitled « Le tribunal des bêtes mal-aimées » (The court of unloved beasts) by the Etc… association. Terra on Friday October 20 at 8pm at the Julie Victoire DAUBIÉ elementary school.

En el marco del evento nacional « Día de la Noche » para sensibilizar a la población sobre la contaminación lumínica y la belleza del cielo estrellado, el municipio de Lépanges sur Vologne, en colaboración con el Pays de la Déodatie, organiza una conferencia teatral titulada « Le tribunal des bêtes mal-aimées » (El tribunal de los animales malqueridos) a cargo de la asociación Etc. Terra el viernes 20 de octubre a las 20.00 h en la escuela primaria Julie Victoire DAUBIÉ.

Im Rahmen der nationalen Veranstaltung « Le Jour de la Nuit » zur Sensibilisierung für die Lichtverschmutzung und die Schönheit des Sternenhimmels bietet die Gemeinde Lépanges sur Vologne in Partnerschaft mit dem Pays de la Déodatie einen theatralischen Vortrag « Le tribunal des bêtes mal-aimés » (Das Gericht der ungeliebten Tiere) des Vereins Etc… Terra am Freitag, den 20. Oktober um 20 Uhr in der Grundschule Julie Victoire DAUBIÉ.

