Les samedis folklos – Les travaux quotidiens de la ferme 6 Allée de Muret Ambazac, 27 janvier 2024 14:30, Ambazac.

Ambazac,Haute-Vienne

A travers la danse, la musique, la pâtisserie, le bricolage et les jeux les membres du Gerbassou transmettent les traditions, les histoires, les façons de faire de nos arrière-grands-parents. De 6 à 11 ans. Une activité pour les enfants pour découvrir leur région en s’amusant !.

2024-01-27 fin : 2024-01-27 17:00:00. EUR.

6 Allée de Muret

Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Through dance, music, baking, crafts and games, Gerbassou members pass on the traditions, stories and ways of life of our great-grandparents. Ages 6 to 11. A fun way for children to discover their region!

A través de la danza, la música, la repostería, la artesanía y los juegos, los miembros de Gerbassou transmiten las tradiciones, historias y formas de vida de nuestros bisabuelos. De 6 a 11 años. Una forma divertida de que los niños descubran su región

Durch Tanz, Musik, Backen, Basteln und Spiele vermitteln die Mitglieder des Gerbassou die Traditionen, Geschichten und Vorgehensweisen unserer Urgroßeltern. Von 6 bis 11 Jahren. Eine Aktivität für Kinder, bei der sie spielerisch ihre Region entdecken können!

Mise à jour le 2023-12-05 par OT Monts du Limousin