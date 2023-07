LES MUSES À PIMODAN – POÉSIE ET CHANSONS À TOUL 6-8 Rue Général Gengoult Toul, 21 juillet 2023, Toul.

Toul,Meurthe-et-Moselle

Les Muses s’invitent à l’ancien Hôtel de Pimodan pendant 3 jours pour vous proclamer poésie et chants.

Vendredi 21 juillet – 20h45

Chanson avec Antoine HLT

Samedi 22 juillet – 20h45

Soirée poésie

Avec la Cie Richard Fabulette

Dimanche 23 juillet – 17h45

Chanson avec Camille Feist Trio

Avec Pauline Paris et Marie La Mesta

Entrée libre. Tout public

Dimanche 2023-07-21 17:45:00 fin : 2023-07-22 19:00:00. 0 EUR.

6-8 Rue Général Gengoult

Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The Muses invite themselves to the Hôtel de Pimodan for 3 days to proclaim poetry and song.

Friday July 21 – 8:45pm

Chanson with Antoine HLT

Saturday, July 22 – 8:45pm

Poetry evening

With Cie Richard Fabulette

Sunday, July 23 – 5:45pm

Chanson with Camille Feist Trio

With Pauline Paris and Marie La Mesta

Free admission

Las Musas se invitan al antiguo Hôtel de Pimodan durante 3 días para proclamar la poesía y el canto.

Viernes 21 de julio – 20.45 h

Canción con Antoine HLT

Sábado 22 de julio – 20.45 h

Velada poética

Con Cie Richard Fabulette

Domingo 23 de julio – 17.45 h

Canción con Camille Feist Trio

Con Pauline Paris y Marie La Mesta

Entrada gratuita

Die Musen laden sich drei Tage lang in das ehemalige Hôtel de Pimodan ein, um Ihnen Poesie und Gesang zu verkünden.

Freitag, 21. Juli – 20.45 Uhr

Chanson mit Antoine HLT

Samstag, 22. Juli – 20.45 Uhr

Abend der Poesie

Mit der Cie Richard Fabulette

Sonntag 23. Juli – 17.45 Uhr

Chanson mit Camille Feist Trio

Mit Pauline Paris und Marie La Mesta

Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-07-07 par MT TERRES TOULOISES