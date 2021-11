Bayonne Boutique KAI ZEN 7 rue de la tour du sault 64100 Bayonne Bayonne, Pyrénées-Atlantiques 6 – 7 & 8/12/2021 Soins « Libération du Péricarde » Boutique KAI ZEN 7 rue de la tour du sault 64100 Bayonne Bayonne Catégories d’évènement: Bayonne

Pyrénées-Atlantiques

6 – 7 & 8/12/2021 Soins « Libération du Péricarde » Boutique KAI ZEN 7 rue de la tour du sault 64100 Bayonne, 6 décembre 2021, Bayonne. 6 – 7 & 8/12/2021 Soins « Libération du Péricarde »

du lundi 6 décembre au mercredi 8 décembre à Boutique KAI ZEN 7 rue de la tour du sault 64100 Bayonne

Soins « Libération du Péricarde » ——————————- Marie TRABICHET

60

Soins sur rendez vous Boutique KAI ZEN 7 rue de la tour du sault 64100 Bayonne Bayonne Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-06T09:30:00 2021-12-06T19:00:00;2021-12-07T09:30:00 2021-12-07T19:00:00;2021-12-08T09:30:00 2021-12-08T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Boutique KAI ZEN 7 rue de la tour du sault 64100 Bayonne Adresse Bayonne Ville Bayonne lieuville Boutique KAI ZEN 7 rue de la tour du sault 64100 Bayonne Bayonne