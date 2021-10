Nantes Théâtre Francine Vasse Loire-Atlantique, Nantes 6.58 : Manifesto – Andrea Peña and Artists Théâtre Francine Vasse Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

6.58 : Manifesto – Andrea Peña and Artists Théâtre Francine Vasse, 14 janvier 2022, Nantes. 2022-01-14

Horaire : 21:00 22:00

Gratuit : non Normal 10 € / Réduit 5 € Réservation : billetterie.leslaboratoiresvivants.com Tout Public “6.58 : Manifesto” est une prise de position sous la forme d’un triptyque chorégraphique où 6 danseurs interagissent avec une machine, une chanteuse d’opéra et un DJ pour explorer les concepts d’artifice et d’artificialité en tant que constructions implicites de nos sociétés contemporaines.Dans notre réalité post-industrielle, l’artificialité s’entrelace à nos corps et nos esprits ; l’artifice teinte nos interactions, nos expériences. Ici, les performeurs traversent collectivement, éprouvent et négocient la vision que nous avons de l’être humain de demain. Dans le cadre du festival Trajectoires et d’ARCHIPEL. Première en France. Théâtre Francine Vasse adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville https://www.leslaboratoiresvivants.com/ 0981947743 https://www.leslaboratoiresvivants.com/contenu/6-58-manifesto-2/

