6.58 : Manifesto · spectacle d’Andrea Peña Le Carreau du Temple Paris, 24 avril 2024, Paris.

Du mercredi 24 avril 2024 au jeudi 25 avril 2024 :

mercredi, jeudi

de 19h30 à 20h30

.Public adolescents adultes. payant

Tarif A : plein 20€ / réduit 15€ / demi-tarif 10€

Un triptyque chorégraphique où 6 danseurs interagissent avec une machine, une chanteuse d’opéra et un DJ pour explorer les concepts d’artifice et d’artificialité en tant que constructions implicites de nos sociétés contemporaines !

L’influence croissante de la technologie sur nos personnalités est au cœur de la recherche d’Andrea Peña qui crée des œuvres transdisciplinaires entre chorégraphie, installation et arts visuels. Avec 6.58: Manifesto, elle livre un triple tour de piste à la fois puissant et accessible à tous·tes.

Quid de nos relations envers nous-mêmes et les autres quand l’artificialité prend insidieusement possession des esprits et des corps post-industriels ? Quand nous disons « je », savons-nous vraiment de qui nous parlons ? Nos désirs sont-ils encore authentiques ? Dans le manifeste dansé d’Andrea Peña, neuf robots humains très lookés vont s’émanciper de leur mécanique corporelle pour s’emparer d’une piste de rave, de valse et de séduction. Mais ils sont soumis aux impitoyables commandos d’une voix synthétique qui impose sa cadence en crescendo. Seul le chant d’une soprano les délivrera de leurs rituels obsédants et transformera la vulnérabilité en vertu.

Entre obsession et séduction, 6.58: Manifesto s’intéresse aux constructions d’identité dans la société contemporaine, où l’on renie son véritable moi au profit de représentations formatées. Forte d’un parcours en design industriel, l’artiste colombienne Andrea Peña, qui a fondé sa compagnie à Montréal, interroge nos relations complexes avec le jeu du paraître au quotidien, dans un monde de plus en plus dominé par la technologie. Dans cette création, elle met en danse son propre manifeste pour la vérité de l’être.

Spectacle accessible aux personnes malentendantes

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris

© Lian Benoit