Musiqu’à l’eau – No More Winter 6 350 Usson du Poitou Usson-du-Poitou, 11 juillet 2023, Usson-du-Poitou.

Usson-du-Poitou,Vienne

Un festival de musique acoustique au bord de l’eau – NMW propose un univers rock, des chansons imprégnées d’accents blues, pop et folk. Réservation conseillée..

2023-07-11 fin : 2023-07-11 22:00:00. .

6 350 Usson du Poitou Jardin de la Clouère Usson du Poitou

Usson-du-Poitou 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine



An acoustic music festival at the water’s edge – NMW offers a rock universe, with songs infused with blues, pop and folk accents. Reservations recommended.

Un festival de música acústica a orillas del agua – NMW ofrece un mundo de rock, con canciones impregnadas de blues, pop y folk. Se recomienda reservar.

Ein akustisches Musikfestival am Wasser – NMW bietet ein rockiges Universum mit Liedern, die von Blues-, Pop- und Folkakzenten durchdrungen sind. Reservierung empfohlen.

Mise à jour le 2023-06-30 par ACAP