9ème édition de l’Académie Musicale Internationale de la Côte de Nacre 6-20 rue de Luc-sur-Mer Lion-sur-Mer, 19 août 2023, Lion-sur-Mer.

Lion-sur-Mer,Calvados

Concerts de musique classique sous forme d’ensembles avec le quintette à vents ArteCombo, le quatuor à Cordes Yako, le pianiste Michaël Ertzscheid, la Soprano Steffana Kybalova et les élèves stagaires de l’Académie Musicale Internationale de la Côte de Nacre..

2023-08-19 à 20:30:00 ; fin : 2023-08-19 . .

6-20 rue de Luc-sur-Mer Château de Lion-sur-Mer (ou église si pluie)

Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie



Classical music concerts in the form of ensembles with the wind quintet ArteCombo, the string quartet Yako, the pianist Michaël Ertzscheid, the soprano Steffana Kybalova and the students of the International Music Academy of the Côte de Nacre.

Conciertos de música clásica en conjunto con el quinteto de viento ArteCombo, el cuarteto de cuerda Yako, el pianista Michaël Ertzscheid, la soprano Steffana Kybalova y los alumnos de la Academia Internacional de Música de Côte de Nacre.

Klassische Musikkonzerte in Ensembleform mit dem Bläserquintett ArteCombo, dem Streichquartett Yako, dem Pianisten Michaël Ertzscheid, der Sopranistin Steffana Kybalova und Praktikanten der Académie Musicale Internationale de la Côte de Nacre.

