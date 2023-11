ESCAPE GAME 6-12 Rue du Château Sampigny, 25 octobre 2023, Sampigny.

Sampigny,Meuse

A l’occasion de l’exposition « Les enfants du Clos », le musée Raymond Poincaré vous propose de découvrir en s’amusant le quotidien de ces anciens habitants du Clos Poincaré.

Les enfants sont joueurs et taquins, ils ont caché des indices et vous mettront à l’épreuve !

Pour percer leur secret il vous faudra un travail d’équipe, de la logique et de l’adresse…le tout en 1h maxi !

En juillet et août : lundis, mercredis, jeudis et vendredis à 10h et 15h. Samedis et dimanches à 15h.

Gratuit, SUR RESERVATION UNIQUEMENT au 03 29 90 70 50 ou à cdmm@meuse.fr

Groupe de 4 à 6 personnes, à partir de 8 ans / avec adultes accompagnateurs et participants !. Tout public

Samedi 2023-10-25 fin : 2023-11-05 . 0 EUR.

6-12 Rue du Château Musée Raymond Poincaré

Sampigny 55300 Meuse Grand Est



For the exhibition « Les enfants du Clos » (Children of the Clos), the Raymond Poincaré Museum invites you to discover the daily life of the former inhabitants of the Clos Poincaré.

The children are playful and teasing, and have hidden clues that will put you to the test!

To unlock their secret, you’ll need teamwork, logic and skill?all in 1 hour max!

July and August: Mondays, Wednesdays, Thursdays and Fridays at 10am and 3pm. Saturdays and Sundays at 3pm.

Free, BY RESERVATION ONLY: 03 29 90 70 50 or cdmm@meuse.fr

Groups of 4 to 6 people, aged 8 and over / with accompanying adults and participants!

Coincidiendo con la exposición « Los niños del Clos », el Museo Raymond Poincaré le invita a echar un divertido vistazo a la vida cotidiana de los antiguos habitantes del Clos Poincaré.

Los niños son juguetones y bromistas, tienen pistas ocultas y le pondrán a prueba

Para descubrir su secreto, necesitarás trabajo en equipo, lógica y habilidad… ¡todo en 1 hora como máximo!

Julio y agosto: lunes, miércoles, jueves y viernes a las 10h y a las 15h. Sábados y domingos a las 15 h.

Gratuito, SOLO CON RESERVA en el 03 29 90 70 50 o en cdmm@meuse.fr

Grupos de 4 a 6 personas, a partir de 8 años / ¡con acompañantes adultos y participantes!

Anlässlich der Ausstellung « Les enfants du Clos » (Die Kinder des Clos) bietet Ihnen das Museum Raymond Poincaré die Möglichkeit, auf spielerische Weise den Alltag der ehemaligen Bewohner des Clos Poincaré zu entdecken.

Die Kinder sind verspielt und neckisch, sie haben Hinweise versteckt und werden Sie auf die Probe stellen!

Um ihr Geheimnis zu lüften, brauchen Sie Teamwork, Logik und Geschicklichkeit – und das alles in maximal 1 Stunde!

Im Juli und August: montags, mittwochs, donnerstags und freitags um 10 Uhr und 15 Uhr. Samstags und sonntags um 15 Uhr.

Kostenlos, NUR NACH RESERVIERUNG unter 03 29 90 70 50 oder cdmm@meuse.fr

Gruppe von 4 bis 6 Personen, ab 8 Jahren / mit erwachsenen Begleitern und Teilnehmern!

Mise à jour le 2023-10-24 par OT COEUR DE LORRAINE