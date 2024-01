Vente du 27 janvier 2024 6 1 PL de la Perrière 44500 La baule La baule, samedi 27 janvier 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-27T14:00:00+01:00 – 2024-01-28T00:00:00+01:00

Fin : 2024-01-27T14:00:00+01:00 – 2024-01-28T00:00:00+01:00

Nous serons heureux de vous accueillir à l’Hôtel des Ventes de La Baule à l’occasion de la vente du samedi 27 janvier à 14h00.

Bijoux (Hermès, Chaumet, diamant de 3,56 ct), montres (Rolex, Reverso Jaeger Lecoultre, J12 Chanel), mode (Chanel, Louis Vuitton, Hermès), argenterie (Christofle, XVIIIe), verrerie (Daum, Baccarat, Schneider), design (Saarinen pour Knoll, Botta, Starck, Wilmotte, Belotti, Fontoni et Garaci), mobilier et objets d’art, tableau anciens et contemporains, bronzes, vins (Mouton Rothschild)…

6 1 PL de la Perrière 44500 La baule
La baule 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire
02 40 60 60 90
02 40 60 03 25

