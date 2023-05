Les concerts du vendredi à l’Arrosoir: Lily Jung – Chants d’un monde 5,rue du crussol, 28 juillet 2023, Figeac.

Figeac,Lot

« Lily Jung porte les voix du monde, les chants d’Un Monde . Elle inscrit sa vibration, son intérieur, dans l’humanité à travers une voix incarnée, spontanée et sincère. Elle vous accompagne à observer les cultures et traditions pour se connecter à l’instant, au coeur de l’instant. »

Un voyage harmonique mêlant le chant spontané, les chants traditionnels et les mantras, pour certains, dans une langue inventée, de compositions personnelles, autant de cris que de confidences naturels et nécessaires, posés sur un tambour chamanique,un sampler ,une shruti box ,un harmonium, des bols en cristal et des grelots indiens.

« Lily Jung est l’une de ces fées qui enchantent le monde de sa voix, tour à tour douce, chaude, puissante. Elle vous emmène en voyage, et chacun s’assied pour partager un moment de communion en hommage à la Nature, aux arbres, à la Terre : Earth.

Elle chante avec ceux qui, comme Christophe Toussaint et ses épinettes, partagent le goût d’une musique du monde, sans frontières. Ses paroles douces et son sourire nous invitent dans un univers onirique, peuplé des sotrés vosgiens et des chevaux blancs de Mongolie. Musique du cœur, Heart. Hier, les fidèles de la Chapelle et ses nouveaux visiteurs ont découvert son premier album solo, dédié à toutes les belles choses que les changements de notre monde vont apporter, et ont ressenti la chaleur de ce moment de grâce et de beauté. Heart. Earth. HeartH. » les Amis de la Chapelle Saint-Roch.

2023-07-28 à 19:30:00 ; fin : 2023-07-28 . EUR.

5,rue du crussol L’Arrosoir

Figeac 46100 Lot Occitanie



« Lily Jung carries the voices of the world, the songs of a world. She inscribes her vibration, her inner self, in humanity through an incarnated, spontaneous and sincere voice. She accompanies you to observe cultures and traditions to connect to the moment, to the heart of the moment

A harmonic journey mixing spontaneous singing, traditional chants and mantras, some in an invented language, personal compositions, as many cries as natural and necessary confidences, placed on a shamanic drum, a sampler, a shruti box, a harmonium, crystal bowls and Indian bells.

« Lily Jung is one of those fairies who enchant the world with her voice, alternately soft, warm, powerful. She takes you on a journey, and everyone sits down to share a moment of communion in homage to Nature, to the trees, to the Earth: Earth.

She sings with those who, like Christophe Toussaint and his spruce trees, share a taste for world music, without borders. Her sweet words and her smile invite us into a dreamlike universe, populated by the Vosges sotres and the white horses of Mongolia. Music from the heart, Heart… Yesterday, the faithful of the Chapel and its new visitors discovered his first solo album, dedicated to all the beautiful things that the changes in our world will bring, and felt the warmth of this moment of grace and beauty. Heart. Earth. HeartH. » the Friends of the Saint-Roch Chapel

« Lily Jung lleva las voces del mundo, las canciones de un mundo. Ella inscribe su vibración, su interior, en la humanidad a través de una voz encarnada, espontánea y sincera. Ella te acompaña a observar culturas y tradiciones para conectar con el momento, con el corazón del momento

Un viaje armónico que mezcla cantos espontáneos, cantos tradicionales y mantras, algunos en un lenguaje inventado, composiciones personales, tantos gritos como confidencias naturales y necesarias, colocados sobre un tambor chamánico, un sampler, una caja shruti, un armonio, cuencos de cristal y campanas indias.

« Lily Jung es una de esas hadas que encantan al mundo con su voz, alternativamente suave, cálida y poderosa. Te lleva de viaje, y todo el mundo se sienta a compartir un momento de comunión en homenaje a la Naturaleza, los árboles, la Tierra: la Tierra.

Canta con quienes, como Christophe Toussaint y sus abetos, comparten el gusto por las músicas del mundo, sin fronteras. Sus letras suaves y su sonrisa nos invitan a un universo onírico, poblado de sotres de los Vosgos y caballos blancos de Mongolia. Ayer, los fieles de la Capilla y sus nuevos visitantes descubrieron su primer álbum en solitario, dedicado a todas las cosas bellas que traerán los cambios en nuestro mundo, y sintieron el calor de este momento de gracia y belleza. Corazón. Tierra. CorazónH. » los Amigos de la Capilla de Saint-Roch

« Lily Jung trägt die Stimmen der Welt, die Lieder einer Welt. Sie schreibt ihre Schwingung, ihr Inneres, in die Menschheit ein, durch eine verkörperte, spontane und aufrichtige Stimme. Sie begleitet Sie dabei, Kulturen und Traditionen zu beobachten, um sich mit dem Augenblick, dem Herzen des Augenblicks zu verbinden. »

Eine harmonische Reise, die spontanen Gesang, traditionelle Lieder und Mantras vermischt, manche in einer erfundenen Sprache, persönliche Kompositionen, ebenso viele Schreie wie natürliche und notwendige Vertraulichkeiten, die auf einer schamanischen Trommel, einem Sampler, einer Shruti-Box, einem Harmonium, Kristallschalen und indischen Glöckchen liegen.

« Lily Jung ist eine dieser Feen, die die Welt mit ihrer Stimme verzaubern, die abwechselnd sanft, warm und kraftvoll ist. Sie nimmt dich mit auf eine Reise, und jeder setzt sich hin, um einen Moment der Gemeinschaft zu teilen, als Hommage an die Natur, die Bäume, die Erde: Earth.

Sie singt mit denjenigen, die wie Christophe Toussaint und seine Fichten den Geschmack einer Weltmusik ohne Grenzen teilen. Ihre sanften Texte und ihr Lächeln laden uns in ein Traumuniversum ein, das von den Vogesen und den weißen Pferden der Mongolei bevölkert wird. Gestern entdeckten die Gläubigen der Kapelle und ihre neuen Besucher ihr erstes Soloalbum, das all den schönen Dingen gewidmet ist, die die Veränderungen in unserer Welt mit sich bringen werden, und spürten die Wärme dieses Moments der Anmut und Schönheit. Heart. Earth. HeartH. » die Freunde der Kapelle Saint-Roch

Mise à jour le 2023-05-23 par OT Figeac