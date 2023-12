Cet évènement est passé Atelier Tango Argentin 5,rue du crussol Figeac Catégories d’Évènement: Figeac

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-06-03 17:00:00

fin : 2023-06-03 19:00:00 Atelier convivial Doubles Rôles avec Magali et Antoine.

Atelier tous niveaux Conditions d’inscriptions :

-Pas besoin de s’inscrire avec un partenaire, nous apprenons les deux rôles!

-Pas de prérequis en danse ou en tango (même si c’est un plus…)

L’atelier est hétérogène, la pédagogie différentiée ce qui permet à chacun d’avancer à son rythme.

-inscription soit à 1 ateliers par mois , soit aux 2 ateliers par mois, ou inscription à la carte dans la limite des places disponibles.

-Priorité aux personnes qui s’inscrivent à l’année, sachant que nous devons établir une jauge mini à 10 personnes engagées à l’année pour chaque atelier afin de pouvoir ouvrir. -Jauge maxi à 16 personnes pour garder une qualité pédagogique .

5,rue du crussol l’Arrosoir

Figeac 46100 Lot Occitanie

