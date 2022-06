5ième Vide grenier Bust, 28 août 2022, Bust.

5ième Vide grenier

Bust Bas-Rhin

2022-08-28 – 2022-08-28

Bust

Bas-Rhin

Bust

5ème Vide grenier organisé par l’association Culture et Loisir BOUGE A BUST.

De 6h à 18h, stands au centre du village, rue de Siewiller et rue de Schoenbourg

Restauration et buvette tout au long de la journée. (En salle et ou extérieur)

A partir de 18h Pizza / Flams

Pour tout renseignement et ou inscription s’adresser à:

Michel BELTRAN Président : 06.89.98.28.22 mail : michelbeltran67@gmail.com

Patrick BRUA Vice-Président : 06.31.69.62.44

Sylvie QUIRIN Trésorière : 07.86.32.36.88

Danielle BELTRAN Secrétaire adjointe : 06.47.98.66.09 mail : danielleschroeter@orange.fr

+33 6 89 98 28 22

Bust

