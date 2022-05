5ième Fête des brasseurs et de la gastronomie locale Tantonville Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Tantonville

5ième Fête des brasseurs et de la gastronomie locale, 11 juin 2022 21:00, Tantonville. Le Foyer Rural de Tantonville est heureux de vous présenter le programme de sa 5ième fête des brasseurs et de la gastronomie locale qui aura lieu le samedi 11 juin et le dimanche 12 juin au château du Clos à Tantonville.

Le samedi 11 juin vous pourrez profiter d’une soirée dansante “Années 1980” (Entrée 2€ dès 12 ans), buvette et restauration rapide sur place.

Le dimanche 12 juin, vous pourrez profiter de toutes les animations que nos bénévoles vous ont concocté et rencontrer les brasseurs et artisans présents !

– Dès 9h Découverte du savoir-faire des brasseurs , marché de la gastronomie locale et démonstration de ferronnerie d’Art par les compagnons du devoir

– 10h Visite accompagnée du patrimoine (Départ place de la mairie)

– Dès 10h Ouverture du musée éphémère retraçant le passé brassicole de Tantonville et exposition sur les brasseries de Lorraine. Présentation d’un authentique wagon frigorifique Tourtel

– 11h Inauguration officielle

– Dès 12h Repas servi à table avec l’orchestre Éric SCHMITT:

• Adultes : 20€ sur réservation sinon 25€

(crudités, jambon à la broche, haricots, paillassons de pommes de terre, champignons,

salade, fromage et dessert)

• Enfants : 8€ sur réservation sinon 10€ (knack, paillassons de pommes de terre, dessert)

Possibilité de restauration rapide

– Dès 14h Animations proposées par l’Ecole de danse de Tantonville et l’Ecole de musique du Saintois

– 16h Visite accompagnée du patrimoine (Départ place de la mairie)

– 17h30 Tirage de la tombola

– 18h Clôture

Nous vous attendons nombreux !

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Tantonville Site : https://www.facebook.com/events/585817415878313/705846063875447 Autres Lieu Château du Clos Adresse route d'Affracourt Ville Tantonville Organisateur Foyer Rural de Tantonville Departement 54

Château du Clos Tantonville 54 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tantonville/

5ième Fête des brasseurs et de la gastronomie locale 2022-06-11 was last modified: by 5ième Fête des brasseurs et de la gastronomie locale Château du Clos 11 juin 2022 21:00

Tantonville 54