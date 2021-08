Valenciennes Rubika Nord, Valenciennes « 5h avec… » Rubika Design Rubika Valenciennes Catégories d’évènement: Nord

Valenciennes

« 5h avec… » Rubika Design Rubika, 14 septembre 2021, Valenciennes. « 5h avec… » Rubika Design

du mardi 14 septembre au mardi 28 septembre à Rubika

### « 5h avec… » Rubika Design 3 semaines, 5 conversations, autant de retours d’expérience “Si vous avez un rêve, suivez-le ! Si l’inattendu s’offre à vous, embrassez-le !”` Passés de Rubika (Valenciennes et Pune) à des boîtes comme Apple, IDEO, Philips… mais aussi Porsche ou Pininfarina, nos anciens étudiants nous font le plaisir de brèves, mais intenses conversations. Un échange et une prise de recul, sur leurs études à Rubika comme sur la réalité du travail de designer et l’engagement dont ils font preuve aujourd’hui dans leurs activités. **5 moments privilégiés à partager avec eux, « 5h avec… » Rubika Design** — _Cet événement s’inscrit dans la programmation de la_ [_France Design Week 2021_](https://francedesignweek.fr/)_. lille—design coordonne la France Design Week pour les Hauts-de-France, sur une initiative de l’APCI._

Gratuit sur inscription obligatoire

3 semaines, 5 conversations, autant de retours d’expérience des anciens étudiants de Rubika Rubika 2 Rue Peclet 59300 Valenciennes France Valenciennes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-14T18:00:00 2021-09-14T19:00:00;2021-09-16T18:00:00 2021-09-16T19:00:00;2021-09-21T18:00:00 2021-09-21T19:00:00;2021-09-23T18:00:00 2021-09-23T19:00:00;2021-09-28T18:00:00 2021-09-28T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Valenciennes Autres Lieu Rubika Adresse 2 Rue Peclet 59300 Valenciennes France Ville Valenciennes lieuville Rubika Valenciennes