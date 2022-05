5ème Vide-Grenier du Centre École du Centre à La Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin Catégorie d’évènement: La Ferté-Saint-Aubin

L’Association Ensemble au Centre organise le 5e Vide-Grenier du Centre le Dimanche 22 mai 2022 de 8h à 18h à l’École élémentaire du Centre de La Ferté-Saint-Aubin. Buvette et crêpes sur place seront présentes pour agrémenter cet événement ! Vous êtes attendus nombreux ! Pour participer en tant qu’exposant n’hésitez pas à les contacter par mail à videgrenierducentre@gmail.com.

Voir https://ensemble-au-centre.s2.yapla.com/fr/event-24735

2022-05-22T08:00:00 2022-05-22T18:00:00

