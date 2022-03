5ème vide-grenier Berstett, 5 juin 2022, Berstett.

5ème vide-grenier Berstett

2022-06-05 – 2022-06-05

Berstett Bas-Rhin Berstett

0 EUR Vide grenier dans les rues principales de Berstett avec animations : danse folklorique par le Groupe d’Art populaire de Berstett, exposition de peintures et poteries par le centre de loisirs, marché artisanal.

Petite restauration et buvette dans une ferme : à midi Barbecue et Tartes Flambées-Pizzas / le soir : Tartes Flambées et Pizzas.

+33 6 07 70 73 71

dernière mise à jour : 2022-03-15 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg