5ÈME TROC AUX PLANTES ET AUX LIVRES Œting Œting Catégories d’évènement: Moselle

Œting

5ÈME TROC AUX PLANTES ET AUX LIVRES Œting, 21 mai 2022, Œting. 5ÈME TROC AUX PLANTES ET AUX LIVRES rue des écoles Salle sous l’école maternelle Œting

2022-05-21 – 2022-05-21 rue des écoles Salle sous l’école maternelle

Œting Moselle organisé par l’association OEting S.E.L, dans la salle sous l’école maternelle, rue des écoles;le dimanche de 01h à 18h vous déposez livres et plantes.

Ensuite les personnes intéressées par tel ou tel objet se servent.Ceux qui donnent se servent en premier car la vie est un perpétuel échange.Entrée libre. Renseignements au 03.87.85.04.94 (Liliane) ou en mairie au 03.87.87.33.11. +33 6 83 32 49 06 rue des écoles Salle sous l’école maternelle Œting

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Œting Autres Lieu Œting Adresse rue des écoles Salle sous l'école maternelle Ville Œting lieuville rue des écoles Salle sous l'école maternelle Œting Departement Moselle

Œting Œting Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oeting/

5ÈME TROC AUX PLANTES ET AUX LIVRES Œting 2022-05-21 was last modified: by 5ÈME TROC AUX PLANTES ET AUX LIVRES Œting Œting 21 mai 2022 Moselle Œting

Œting Moselle