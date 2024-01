5ème TRAIL Hivernal du Lévézou Pont-de-Salars, dimanche 28 janvier 2024.

TRAIL HIVERNAL du Lévézou: 12 km et 24 km. Burgers & bières à l’arrivée. Organisé par Sports Nature Lévézou au départ de Pont de Salars. Renseignements inscriptions: 06 72 75 02 01 et www. ATS-SPORT.COM

5eme édition pour le THL (Trail Hivernal du Lévézou) même concept: du trail, de la bière, un bon burger maison, le tout dans une ambiance familiale et festive.

12 ou 24 kms **

INSCRIPTIONS ATS SPORT: PLACES LIMITEES

250 dossards –> 12 kms: 19€

100 dossards –> 24 kms: 25€

Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie



