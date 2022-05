5ème Trail de la passe pierre en baie de canche Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage Catégorie d’évènement: Le Touquet-Paris-Plage

5ème Trail de la passe pierre en baie de canche Le Touquet-Paris-Plage, 26 mai 2022, Le Touquet-Paris-Plage.

2022-05-26 – 2022-05-26

Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais Le Touquet-Paris-Plage Jeudi 26 mai 2022 “UNIQUE EN FRANCE”

COURSE DE LA PASSE PIERRE EN BAIE DE CANCHE

Le parcours s’étend sur toute la baie de Canche. Le parcours débutera à Etaples-sur-mer pour rallier le Touquet-Paris-Plage en longeant et en traversant l’estuaire. Pas de Calais (62) 15h : La tranquille – marche découverte 9km

17h : La douce – trail nature 10km

