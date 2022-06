5ÈME SWIMRUN Carcassonne Carcassonne Catégories d’évènement: 11000

Carcassonne 11000 Après le succès des trois premières éditions, le TCC poursuit l’expérience sur le site magnifique du lac de la Cavayère qui constitue un écrin de choix pour accueillir cette épreuve, qui sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir cette nouvelle discipline en pleine expansion. Avec toujours deux distances au programme : S (10k) et M (20k). Support du Challenge Régional de Swimrun Occitanie. Avec toujours deux distances au programme :

• Swimrun M (20k) : 3100m de natation + 17km de CàP, en 13 sections.

• Swimrun S (10k) : 1700m de natation + 8.2km de CàP, en 9 sections. +33 6 10 07 92 87 Carcassonne

