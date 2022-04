5ème salon du livre “jeunesse” Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

5ème salon du livre “jeunesse” Hendaye, 18 juin 2022, Hendaye. 5ème salon du livre “jeunesse” Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye

2022-06-18 – 2022-06-18 Halles de Gaztelu 1, rue des Halles

Hendaye Pyrénées-Atlantiques Après une interruption de deux ans, Le Chipiron Lecteur revient pour son festival le 18 Juin 2022 aux Halles Gaztelu. Les créations des élèves hendayais seront exposées à la médiathèque tout le mois de Juin. La présentation de l’exposition aura lieu le 1er Juin à 14h30. Cette année Caroline Iturri, Florence Guiraud, Mickaël El Fathi et Lucile Placin nous ont rejoint dans cette aventure. Ces artistes locaux seront présents en dédicace pour la journée du 18 juin. La Librairie de la Plage vous offrira la possibilité d’acheter des livres des auteurs présents au festival ainsi que toute une sélection d’ouvrages sur le thème de l’environnement. Des

