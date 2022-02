5ème Salon du livre jeunesse de Coadout Coadout Coadout Catégories d’évènement: Coadout

5ème Salon du livre jeunesse de Coadout
Salle des fêtes 4 Place de la Mairie
Coadout
Côtes d'Armor
2022-02-26

Les auteurs ou illustrateurs présents seront Sandrine LAMOUR, Evelyne BRISOU-PELLEN, Hervé LE GOFF et Serge MONFORT. Vente de livres et dédicaces.

aclac22970@gmail.com
+33 6 88 04 00 33

