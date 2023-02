5ème Salon du Livre Bolbec Bolbec Catégories d’Évènement: Bolbec

Seine-Maritime Bolbec Samedi 25 février de 10h à 18h, salle Maupassant, le Val-aux-Grès, 45 auteurs et la bouquinerie Au Fil des Mots seront présents pour échanger, découvrir, parler polar, bande dessinée, roman, aventure, histoire, découverte, jeune public… Ils sont là pour vous ! Un moment privilégié et convivial pour rencontrer et discuter avec les auteurs présents, qui ont à cœur de vous faire découvrir leur univers. Les médiathèques de Caux Seine agglo seront également présentes au Salon du Livre. Les bibliothécaires vous invitent à venir découvrir leur stand et passer un bon moment en toute convivialité. Elles vous présenteront leurs diverses collections de livres, CD, DVD…. Un espace rétro-gaming pour les mordus de consoles de jeux vidéos, vous attend ! Enfin, les bibliothécaires vous accompagneront dans la découverte de la nouvelle médiathèque de Bolbec avec des échanges sur cette nouvelle offre qui vous convie dans des espaces de détente, de travail, de découverte, de lecture, d’écoute musicale et de gaming. Alors venez nombreux ! 10h-18h : Ouverture du salon au public, salle Maupassant

10h30 et 15h : Visite de la médiathèque, square du Général Leclerc

11h30 : lancement officiel du salon par Christophe Doré, Maire de Bolbec, salle Maupassant +33 2 35 31 07 13 Bolbec

