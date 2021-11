Yport Yport Seine-Maritime, Yport 5ème Salon des Créateurs et du Savoir faire Yport Yport Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Yport

5ème Salon des Créateurs et du Savoir faire Yport, 5 décembre 2021, Yport. 5ème Salon des Créateurs et du Savoir faire Rue Emmanuel Foy Espace Alain Mutel Yport

2021-12-05 10:00:00 – 2021-12-05 18:00:00 Rue Emmanuel Foy Espace Alain Mutel

Yport Seine-Maritime Yport L’association Les Amarres organise le 5ème salon des créateurs et du savoir faire !

