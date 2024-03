5ème Salon Bien être et naturel PONTCHÂTEAU 2024 hippodrome de Pontchateau Pontchâteau, samedi 19 octobre 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-10-19 10:00

Fin : 2024-10-20 18:00

5ème Salon Bien être et naturel – Près de 2000 visiteurs attendus 19 et 20 octobre 1

https://www.salon-bien-etre-et-naturel.com/pontchateau

55 Exposants : Bien-être, bio, santé, beauté, loisirs, sport, alimentation, cuisine, spas, animaux, services, bien viellir…

15 Conférences et ateliers

Restauration sur place

hippodrome de Pontchateau 5 route de beaulieu pontchateau Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique