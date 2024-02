5ème rencontres de l’Assemca Des animaux préhistoriques pas comme les autres passage des associations Saint-André-de-Cubzac, samedi 16 mars 2024.

Curieux de nature et de Préhistoire ?

Désireux d’en savoir plus sur l’antilope saïga, dont on a découvert des restes osseux à proximité ? Intéressé(e) par le métier de chercheur et chercheuse ?

L’association AssEmCa est engagée dans la diffusion auprès du public des dernières découvertes des préhistoriens.

Cette année, les animaux sont à l’honneur ! Mais attention, pas de mammouth ni de renne en vue lors des Rencontres placées sous le thème des animaux préhistoriques méconnus !

Pour la 5° édition des Rencontres de l’AssEmCa, Quentin Goffette, le lauréat 2024 du prix « Emilie Campmas » viendra de Belgique nous parler d’oiseaux, et Sandrine Costamagno, qui a rencontré l’antilope saïga.

16h conférence Les oiseaux, une ressource riche pour les humains de la Préhistoire .

17h tête à tête minute, avec des chercheurs et chercheuses de l’AssEmCa.

17h30 conférence « L’antilope saïga ». EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 16:00:00

fin : 2024-03-16

passage des associations Salle du Mascaret

Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine assemca33@gmail.com

