2022-06-18 – 2022-06-19

Spicheren Moselle Spicheren L’Union Sportive de Spicheren organise son 5éme rassemblement européen des U6 – U7- U8 – U9 – U10 – U11 au stade des Hauteurs.

Renseignements au 06.19.25.36.91 goummiz@hotmail.fr +33 6 19 25 36 91 Spicheren

