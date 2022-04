5ÈME RASSEMBLEMENT DE VOITURES AMÉRICAINES Charmes Charmes Catégories d’évènement: Charmes

Charmes Vosges Route 88 organise le 5ème rassemblement de voitures américaines centre ville de Charmes le 22 mai à Charmes.

10h : accueil des participants, petit discours de bienvenue, café offert à chaque participant.

10h45 : défilé dans Charmes.

11h-12h : Trainkotidien (musique rock).

13h30-14h30 : Country Club de Vincey.

15h-16h : chanteuse Corinne Gobrait

16h30 : élection de la plus belle de Route88

Tout au long de la journée : divertissements, pilotage de petits bolides (2€), intitiation danse country, tatouage, mini-ferme avec Emeline.

Entrée libre, restauration sur place. routequatrevingthuit@orange.fr +33 6 19 54 01 26 pixabay

