5ÉME RASSEMBLEMENT DE MARCHE NORDIQUE EN LODEVOIS SALAGOU LARZAC Lodève, 4 juin 2022, Lodève.

2022-06-04 08:00:00 – 2022-06-04 18:00:00

Lodève Hérault

5éme rassemblement de Marche Nordique en Lodevois Salagou Larzac nProgramme: nA partir de 8h00: n-Café d’accueil, enregistrement et remise du cadeau de bienvenue covoiturage vers 3 sentiers : 3 niveaux de difficultés nDerniers départs à 8h30 pour le plus long n13h: Pasta Party de l’amitié sur le parc municipal de Lodève nParticipation: 5€ l’inscription ou 10€ l’inscription + Pasta Party séances d’initiation à la marche nordique nInscriptions et réservation avant le Samedi 28 mai

secretaire@clubomnisportsdulodevois.fr https://www.clubomnisportsdulodevois.fr/marche-nordique

