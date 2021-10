Saint-florent-le-jeune Saint-Florent-le-Jeune Saint-florent-le-jeune 5ème Rando des Saints Saint-Florent-le-Jeune Saint-florent-le-jeune Catégorie d’évènement: Saint-florent-le-jeune

Saint-Florent-le-Jeune, le lundi 1 novembre à 07:00

– par l’Association des Parents d’Elèves – Départ de Saint Florent le Jeune – Ravitaillement sur les parcours (10, 20, 40 et 50Km) – Port du casque obligatoire – Respect du code de la route – Masque obligatoire pour les inscriptions – Inscriptions de 8h à 9h30 au Florentin (Bar et Epicerie) – PASS SANITAIRE DEMANDE POUR LES INSCRIPTIONS 5ème Rando des Saints Saint-Florent-le-Jeune Saint-florent-le-jeune Saint-florent-le-jeune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-01T07:00:00 2021-11-01T08:30:00

