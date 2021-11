Nevers Château des Loges Nevers, Nièvre 5ème Nuit du Jeu Château des Loges Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Pour la 5ème année, venez nous rejoindre durant notre 5ème Nuit du Jeu ! Au château des Loges à Nevers, nous serons installés avec nos sets de jeux de plateau, mais aussi de jeux vidéo, traditionnels, de rôles, de cartes… Entrée : 2€, gratuit pour les moins de 10 ans, mini buvette sur place !

Soirée Ludique organisée par l’Association “Le Conservatoire du Jeu” Château des Loges 66 RUE DE MARZY 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T17:00:00 2021-11-20T23:59:00

