5ème National de pétanque Villefranche-sur-Saône Villefranche-sur-Saône Catégories d’évènement: 69400

Villefranche-sur-Saône

5ème National de pétanque Villefranche-sur-Saône, 23 juin 2022, Villefranche-sur-Saône. 5ème National de pétanque route de riottier Complexe boulistique de villefranche Villefranche-sur-Saône

2022-06-23 – 2022-06-26 route de riottier Complexe boulistique de villefranche

Villefranche-sur-Saône 69400 Villefranche-sur-Saône 5ème édition du National de Villefranche organisé par Calade Pétanque.

Tout au long du weekend : vente de matériel, démonstration, animation, buvette et de nombreux invités. caladepetanque69@sfr.fr +33 4 74 60 06 50 https://www.blogpetanque.com/caladepetanque69/m/ route de riottier Complexe boulistique de villefranche Villefranche-sur-Saône

dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Catégories d’évènement: 69400, Villefranche-sur-Saône Autres Lieu Villefranche-sur-Saône Adresse route de riottier Complexe boulistique de villefranche Ville Villefranche-sur-Saône lieuville route de riottier Complexe boulistique de villefranche Villefranche-sur-Saône Departement 69400

Villefranche-sur-Saône Villefranche-sur-Saône 69400 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villefranche-sur-saone/

5ème National de pétanque Villefranche-sur-Saône 2022-06-23 was last modified: by 5ème National de pétanque Villefranche-sur-Saône Villefranche-sur-Saône 23 juin 2022 69400 Villefranche-sur-Saône

Villefranche-sur-Saône 69400