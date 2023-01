5ème montée classique motos et side-cars Loches Loches Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

5ème montée classique motos et side-cars Loches, 2 juillet 2023

2023-07-02

Indre-et-Loire Démonstration sur parcours routier fermé à la circulation de motos et side-cars de vitesse sortis avant 1985. Les 80 engagés partent un par un, dans l’ordre de leur numéro. Une montée par heure. Démonstration sur parcours routier fermé à la circulation de motos et side-cars de vitesse sortis avant 1985. Les 80 engagés partent un par un, dans l’ordre de leur numéro. Une montée par heure. pvthebault@gmail.com https://www.amicale-motocycliste-lochoise.fr/ Gérard Philippe

