5ème meeting d’Athléchasse Biscarrosse Biscarrosse Catégories d’évènement: Biscarrosse

Landes

5ème meeting d’Athléchasse Biscarrosse, 7 mai 2022, Biscarrosse. 5ème meeting d’Athléchasse Stade Ducom Rue mozart Biscarrosse

2022-05-07 10:00:00 – 2022-05-07 16:00:00 Stade Ducom Rue mozart

Biscarrosse Landes Biscarrosse Pour la 5ème fois un grand Meeting d’Athléchasse (Athlétisme sur des échasses) sera organisé au stade Ducom à Biscarrosse. Toute la journée plus de cent échassiers pratiqueront différentes épreuves : courses de vitesse, 110m haies, saut en longueur, lancé de javelot, lancé de marteau, … Initiation aux échasses gratuite

Buvette et restauration sur place Pour la 5ème fois un grand Meeting d’Athléchasse (Athlétisme sur des échasses) sera organisé au stade Ducom à Biscarrosse. Toute la journée plus de cent échassiers pratiqueront différentes épreuves : courses de vitesse, 110m haies, saut en longueur, lancé de javelot, lancé de marteau, … Initiation aux échasses gratuite

Buvette et restauration sur place +33 7 81 17 45 15 Pour la 5ème fois un grand Meeting d’Athléchasse (Athlétisme sur des échasses) sera organisé au stade Ducom à Biscarrosse. Toute la journée plus de cent échassiers pratiqueront différentes épreuves : courses de vitesse, 110m haies, saut en longueur, lancé de javelot, lancé de marteau, … Initiation aux échasses gratuite

Buvette et restauration sur place Hérons des Lacs

Stade Ducom Rue mozart Biscarrosse

dernière mise à jour : 2022-04-23 par

Détails Catégories d’évènement: Biscarrosse, Landes Autres Lieu Biscarrosse Adresse Stade Ducom Rue mozart Ville Biscarrosse lieuville Stade Ducom Rue mozart Biscarrosse Departement Landes

Biscarrosse Biscarrosse Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/biscarrosse/

5ème meeting d’Athléchasse Biscarrosse 2022-05-07 was last modified: by 5ème meeting d’Athléchasse Biscarrosse Biscarrosse 7 mai 2022 Biscarrosse Landes

Biscarrosse Landes