Saint-Nabord Vosges Saint-Nabord 2 EUR 5ème marche des Amis du Châtelet – Samedi 27 août 2022; 9h-15h; départ du stade de Fallières à Saint-Nabord. Participation 2€ minimum au profit de l’association, bénévoles auprès des résidents de l’EHPAD. Parcours 5km ou 10km balisé, contrôle, collation gratuite

Buvette et petite restauration sur place. mchartoire88@orange.fr +33 6 88 21 17 66

