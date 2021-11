Méru Méru 60110, Méru 5ème Marché Campagnard Méru Méru Catégories d’évènement: 60110

Méru

5ème Marché Campagnard Méru, 20 novembre 2021, Méru. 5ème Marché Campagnard Méru

2021-11-20 – 2021-11-20

Méru 60110 Produits du terroir

Objets artisanaux

Animations Ferme pédagogique

Ateliers

Permis brouette

Portraits d’animaux

Restauration sur place Produits du terroir

Objets artisanaux

Animations Ferme pédagogique

Ateliers

Permis brouette

Portraits d’animaux

Restauration sur place +33 3 44 52 35 00 Produits du terroir

Objets artisanaux

Animations Ferme pédagogique

Ateliers

Permis brouette

Portraits d’animaux

Restauration sur place Ville de Méru

Méru

dernière mise à jour : 2021-10-29 par

Détails Catégories d’évènement: 60110, Méru Autres Lieu Méru Adresse Ville Méru lieuville Méru