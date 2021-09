Béziers Béziers Béziers, Hérault 5EME JOURNEE PRO D2 – ASBH/USON NEVERS Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

5EME JOURNEE PRO D2 – ASBH/USON NEVERS Béziers, 24 septembre 2021, Béziers. 5EME JOURNEE PRO D2 – ASBH/USON NEVERS 2021-09-24 19:30:00 – 2021-09-24

Béziers Hérault EUR 8 19 5ème journée Pro D2, l’ASBH reçoit Uson Nevers 5ème journée Pro D2, l’ASBH reçoit Uson Nevers 5ème journée Pro D2, l’ASBH reçoit Uson Nevers Ville de Béziers dernière mise à jour : 2021-09-15 par

Détails Catégories d’évènement: Béziers, Hérault Autres Lieu Béziers Adresse Ville Béziers lieuville 43.33622#3.2645