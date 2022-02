5ème grand vide-greniers Schwindratzheim Schwindratzheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Schwindratzheim

2022-06-19

2022-06-19 05:00:00 – 2022-06-19 17:00:00

Schwindratzheim Bas-Rhin Schwindratzheim 0 EUR La tenue du 5ème vide-greniers organisé par le football club de Schwindratzheim se déroulera dans un cadre bucolique aux abords des stades entre le pont de la Zorn et les étangs le dimanche 19 juin ! Restauration sur place. Pour tous renseignements et réservations, Gérard Wernert se tient disponible au 06 76 11 29 85 ou par mail fb.fcs1933@gmail.com. Emplacements numérotés : privé, 3e le mètre et pro, 5€ le mètre. Une caution de 5€ vous sera demandé. +33 6 76 11 29 85 La tenue du 5ème vide-greniers organisé par le football club de Schwindratzheim se déroulera dans un cadre bucolique aux abords des stades entre le pont de la Zorn et les étangs le dimanche 19 juin ! Restauration sur place. Pour tous renseignements et réservations, Gérard Wernert se tient disponible au 06 76 11 29 85 ou par mail fb.fcs1933@gmail.com. Emplacements numérotés : privé, 3e le mètre et pro, 5€ le mètre. Une caution de 5€ vous sera demandé. Schwindratzheim

