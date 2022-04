5ème grand rassemblement de véhicules de collection et 19ème bourse d’échange – Copie Valençay Valençay Catégories d’évènement: Indre

2022-05-01 07:00:00 07:00:00 – 2022-05-01 18:00:00 18:00:00

Valençay Indre Valençay Ce 5ème grand rassemblement de véhicules de collection anciens, sportifs, youngtimers, de prestige et la 19ème bourse d’échange de pièces auto-moto vous attendent. Plus de 300 véhicules sont rassemblés. Une randonnée touristique est proposée ainsi que diverses animations, restauration et buvette sur place. L’AMAV en fête avec sont 5ème grand rassemblement de véhicules de collection et sa 19ème bourse d’échange au Musée de l’Automobile de Valençay. musee.automobile.de.valencay@wanadoo.fr +33 2 54 00 07 74 http://www.musee-auto-valencay.fr/ Ce 5ème grand rassemblement de véhicules de collection anciens, sportifs, youngtimers, de prestige et la 19ème bourse d’échange de pièces auto-moto vous attendent. Plus de 300 véhicules sont rassemblés. Une randonnée touristique est proposée ainsi que diverses animations, restauration et buvette sur place. © AMAV

