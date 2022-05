5ÈME GRAND PRIX DE LA MAUSELAINE Gérardmer Gérardmer Catégories d’évènement: Gérardmer

Gérardmer Vosges Épreuve chronométrée ouverte aux licenciés FFC et FSGT, départ groupé. 62kms. Départ pour les jeunes à Longemer (D67), au passage des adultes. Arrivée à la Mauselaine. +33 6 36 91 56 64 http://www.velosportgeromois.org/ VSG

