5ème Forum des métiers de la Glisse 2024 Soorts-Hossegor, mercredi 3 avril 2024.

5ème Forum des métiers de la Glisse 2024 Soorts-Hossegor Landes

TRAVAILLER DANS SA PASSION ET SUR UN TERRITOIRE D’EXCELLENCE ! REJOINGNEZ LE FORUM DES METIERS DE LA GLISSE A HOSSEGOR

Cette manifestation, unique en France, s’inscrit dans le programme d’activités de la Semaine de l’Emploi Maritime organisée par les agences France Travail du littoral pour découvrir les métiers de la mer, rencontrer des entreprises qui recrutent et des centres de formation.

PROGRAMME :

13h30 15h00 Table-ronde de présentation de différents profils des métier de la filière glisse

Une table-ronde animée par Wave Radio réunira des experts du secteur en ouverture du Forum.

15h00 17h30 Information et job dating

Entretiens individuels d’information et de recrutement sur les stands des entreprises et des organismes de formation.

ENTRÉE LIBRE .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03 13:30:00

fin : 2024-04-03 17:30:00

Salle des Halles

Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine

