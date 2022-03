5ème foire aux bovins gras dimanche 20 mars à Montgiscard Place de l’esplanade Montgiscard, 20 mars 2022, Montgiscard.

5ème foire aux bovins gras dimanche 20 mars à Montgiscard

Place de l’esplanade Montgiscard, le dimanche 20 mars à 08:30

Pour cette 5ème édition, la foire aux bestiaux du 20 mars 2022 sur la place du Foirail à Montgiscard, un travail important de préparation est nécessaire pour toute l’équipe de bénévoles et de techniciens qui œuvre déjà à son élaboration. N’oublions pas les nombreux sponsors Conseil régional, le Conseil départemental, Agricultures et Territoires, Groupama, Crédit Agricole, qui sont partie prenante avec le Club de Mécènes de Montgiscard pour la sauvegarde du patrimoine. L’accent sera mis sur la participation des éleveurs qui présentent leurs animaux au concours des plus belles bêtes. Ce sont ainsi près de soixante bêtes, des bovins à viande, qui se disputeront le titre. Les amateurs pourront admirer les animaux, pendant leur présentation devant le jury sur le Foirail dès 9h00. Ces deux éditions précédentes ont été l’occasion de mettre à l’honneur l’excellence de l’élevage en Occitanie et de favoriser une commercialisation de proximité et de haute qualité bouchère. Le public pourra déguster de la viande préparée par les frères Calvet et du vin de Fronton pour l’apéritif et échanger avec les éleveurs. Le repas de la foire préparé par le restaurantÔBÔ Bar sera le point d’orgue de cette fin de matinée réunissant divers publics avec les Alpines, le marché de plein vent, les éleveurs, les bouchers et les visiteurs.

Place de l’esplanade Montgiscard place de l’esplanade 31450 Montgiscard Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-20T08:30:00 2022-03-20T19:00:00