Gien PORT AU BOIS GIEN Gien 5ème Fête des Associations PORT AU BOIS GIEN Gien Catégorie d’évènement: Gien

5ème Fête des Associations PORT AU BOIS GIEN, 4 septembre 2021, Gien. 5ème Fête des Associations

PORT AU BOIS GIEN, le samedi 4 septembre à 14:00

Cette année la Municipalité est heureuse de pouvoir célébrer la 5ème Fête des Associations. De 14h à 19H, venez à la rencontre de plus de 80 associations sportives et culturelles. Profitez des nombreuses démonstrations. Port du masque et pass sanitaire obligatoires Cette année, la Municipalité est heureuse de pouvoir célébrer la 5eme Fête des Associations. PORT AU BOIS GIEN Port au Bois, Gien Gien

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T14:00:00 2021-09-04T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Gien Autres Lieu PORT AU BOIS GIEN Adresse Port au Bois, Gien Ville Gien lieuville PORT AU BOIS GIEN Gien