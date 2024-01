5ÈME FÊTE DE LA NATURE EN MINERVOIS La Redorte, dimanche 3 mars 2024.

5ÈME FÊTE DE LA NATURE EN MINERVOIS La Redorte Aude

Cette année, le printemps commence le 3 mars !

Venez célébrer la nature et les plantes à Florir la fête de la nature en Minervois !

Notre cinquième édition accueillera des artisans de la nature et producteurs de plantes régionaux, sélectionnés pour la qualité, l’originalité et la diversité de leurs produits.

Découvrez et apprenez, avec nos conférences et ateliers gratuits.

Conférence phare avec Jean-Noël Falcou, agrumiculteur et auteur « Cultiver des agrumes en bio ».

Les stands se situent à l’intérieur de la salle Jean-Jaurès, et à l’extérieur dans le jardin public.

.

4 Avenue Jean Jaurès

La Redorte 11700 Aude Occitanie associationflorir@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 09:00:00

fin : 2024-03-03 16:00:00



L’événement 5ÈME FÊTE DE LA NATURE EN MINERVOIS La Redorte a été mis à jour le 2024-01-24 par A.D.T. de l’Aude / OT Grand Carcassonne Tourisme