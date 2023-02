5ème fête de la fleur de vigne Salle Alix de Vergy Talant Talant Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Cote-d’Or Talant CONFRERIE DU CELLIER DE TALANT 5e FETE DE LA FLEUR DE VIGNE PROGRAMME DU SAMEDI 17 JUIN 2023 14h45 : Rassemblement à la mairie de TALANT, rue vannerie, pour le règlement et le retrait des bons de participation.

15H30 à 17h30 : Atelier de démonstrations de tonnellerie et jeux par les artisans de la Sté GILLET « l’Art du tonneau BEAUNE ».

18h00 à 20h00 : Apéro musical dans le jardin de la gloriette et de la tour de la confrérie, avec le groupe « BY MEN », variétés nationales et internationales. L’accès à l’apéro musical est ouvert à tous sur inscription obligatoire même sans participer à l’atelier. (Règlement à 17h30)

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : avant le 9 JUIN 2023

12 € par personne (adhérents) – 15 € (non adhérents) Inscription par mail : asso.cct.21240talant@gmail.com

Ou tel / sms aux : 06 72 83 46 21 / 07 84 14 09 89

Règlement et retrait des bons de participation : le 17 juin 2023 à partir de 14h45 à la mairie de

TALANT, jardin des 5 roses. Stationnements conseillés : abords du cimetière, rue de la Libération, parking de l’Écrin

asso.cct.21240talant@gmail.com

