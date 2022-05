5ème festival La Voix dans tous les Sens Sens, 19 mai 2022, Sens.

5ème festival La Voix dans tous les Sens Théâtre Municipal 21 Boulevard Garibaldi Sens

2022-05-19 – 2022-05-21 Théâtre Municipal 21 Boulevard Garibaldi

Sens Yonne

0 0 EUR L’association ARDEV, Art et Recherche pour le Développement de l’Expression Vocale, implantée à Sens depuis 2016, organise la 5ème édition de son festival annuel La Voix dans tous les Sens . 4 jours de spectacles: jeudi 19 mai, vendredi 20 mai et samedi 21 mai à 20h30 – dimanche 22 mai 2022 à 17h – Bessie in Broadway; un ciné-concert n- Poésie et musique, un spectacle en 2 parties : n1 ère partie : le mot et la note : prologue théâtral et musical et 2ème partie : récital poésie et musique mis en scène n- Allons à l’Opéra ; un spectacle lyrique pour toute la famille, une occasion de découvrir des grands airs d’opéra (Mozart, Verdi, Offenbach…) chantés par des professionnels, des solistes en formation et l’ensemble vocal Voix en scène (amateurs adultes). n- Faisons un opéra, le petit ramoneur de Benjamin Britten joué et chanté par des professionnels, des solistes en formation et l’ensemble vocal Voix en scène (enfants et adultes amateurs) Une adhésion à l’association ARDEV = 1 place gratuite à un spectacle du Festival du 19 au 22 mai 2022

contact@asso-ardev.com http://www.asso-ardev.com/

L’association ARDEV, Art et Recherche pour le Développement de l’Expression Vocale, implantée à Sens depuis 2016, organise la 5ème édition de son festival annuel La Voix dans tous les Sens . 4 jours de spectacles: jeudi 19 mai, vendredi 20 mai et samedi 21 mai à 20h30 – dimanche 22 mai 2022 à 17h – Bessie in Broadway; un ciné-concert n- Poésie et musique, un spectacle en 2 parties : n1 ère partie : le mot et la note : prologue théâtral et musical et 2ème partie : récital poésie et musique mis en scène n- Allons à l’Opéra ; un spectacle lyrique pour toute la famille, une occasion de découvrir des grands airs d’opéra (Mozart, Verdi, Offenbach…) chantés par des professionnels, des solistes en formation et l’ensemble vocal Voix en scène (amateurs adultes). n- Faisons un opéra, le petit ramoneur de Benjamin Britten joué et chanté par des professionnels, des solistes en formation et l’ensemble vocal Voix en scène (enfants et adultes amateurs) Une adhésion à l’association ARDEV = 1 place gratuite à un spectacle du Festival du 19 au 22 mai 2022

Théâtre Municipal 21 Boulevard Garibaldi Sens

dernière mise à jour : 2022-05-12 par